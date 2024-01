Rignac. Un nouveau troc de fringues dans les cartons

" Et si l’on donnait les vêtements que l’on ne veut plus pour en prendre d’autres en aussi bon état ?" C’était l’appel qu’avait lancé le Collectif graines qui avait donné rendez-vous de 10 heures à 12 heures à la salle de réunion de l’espace André-Jarlan côté boulodrome pour un nouveau troc de fringues !

Et d’inviter les personnes intéressées à déposer leurs fringues, de fouiller dans les étals pour trouver leur bonheur. Et si des personnes n’avaient rien à déposer, elles étaient invitées à venir quand même. À noter que les vêtements troués et trop abîmés étaient refusés. Pour tout renseignement : 06 89 25 11 75.