École du Parc naturel de l’Aubrac à Laguiole : la forêt, prétexte pour jouer avec l’alphabet

Des lettres qui dansent et qui tournoient pour dire et traduire l’univers des arbres et de la forêt… Avec leur projet école du Parc naturel régional de l’Aubrac intitulé "La forêt d’Aubrac à Zen", piloté par les enseignantes Carine Imbert et Aline Eyenga, les élèves de la classe de CP-CE1 de l’école Saint-Matthieu de Laguiole découvrent l’univers forestier qui devient un prétexte pour jouer avec l’alphabet.

Un projet ambitieux

Avec Loïc Sansot, animateur nature au CPIE du Rouergue et intervenant au sein du projet, les enfants ont pu, à petits pas, apprendre à mieux connaître les arbres et les animaux que l’on retrouve dans la campagne environnante.

Avec Francis Rouffiac, photographe intervenant également pour le Parc, c’est leur regard sur cet univers que les élèves aiguisent. Un projet qui a pu être enrichi avec l’intervention d’un agent de l’Office national des forêts (ONF) et qui devrait être prétexte à des temps d’échange avec les anciens de la maison de retraite. Un projet ambitieux où les apprentissages se croisent et se partagent !