Villefranche-de-Rouergue. Le Collectif Migrants va fêter ses dix ans en musique

Le Collectif migrants de Villefranche, créé en janvier 2024, regroupe plusieurs associations et personnes indépendantes : Jamais Sans Toit, La Pastorale des migrants, Famille Laïque, le Secours populaire, le Secours Catholique, l’Asco, et la Ligue des droits de l’Homme de Villefranche-de-Rouergue).

L’objectif du collectif est de répondre aux besoins les plus urgents : le logement, les démarches administratives et la santé et d’accompagner des familles avec enfants, pour leur assurer une scolarité stable et des conditions de vie digne.

La structure villefranchoise va célèbrer ses dix ans d’existence et d’action le samedi 3 février, à la salle des fêtes de la Madeleine, à partir de 14 h. Avec au programme : à 14 h, exposition et lectures pour les enfants autour de l’exil et des migrations avec Lire et Faire lire.

à 15 h : projection-débat sur l’action de l’association SOS Méditerranée.

à 17 h 30 : "Paroles en échange" (tables rondes). Le Collectif migrants hier et aujourd’hui (histoire et actualité de son action), demain (ce qui attend les migrants au regard de la récente loi sur l’immigration).

à 19 h : repas de la solidarité. Inscriptions obligatoires pour la soirée avant le 30 janvier au 03 63 52 24 47 (18 € adultes- 10 € enfants).

à 21 h : concert avec le groupe toulousain Les Kletz.

Frédéric Bernton