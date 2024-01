Rugby : Decazeville pour enchaîner face à Belvès

Contraints au repos forcé dimanche 21 janvier, à cause de la météo, les leaders decazevillois reçoivent Belvès (10e) dimanche 28 janvier (15 h 15), à l'occasion de la 14e journée de Fédérale 2.

Le Sporting n’enchaîne pas les rencontres mais enchaîne plutôt les victoires sur sa pelouse. Après avoir passé un gros score à Riom (65-21) puis face à Malemort (37-22), les protégés d’Anthony Julian, Tim Bowker et Etienne Rous accueillent Belvès, un mal classé, mais une formation qui inquiète toujours les Decazevillois depuis de longues années maintenant.

En effet, les Dordognots, avec leur réputation d’être solides et âpres au combat, n’ont jamais bien réussi aux Decazevillois. Même lors de cette saison qui semble en demi-teinte pour eux, ils pointent à la dixième place du classement à l’extrême limite de la zone rouge. " C’est un match à prendre très au sérieux. Belvès est une équipe qui nous fait du mal. Je rappelle qu’on a pris 38 points chez eux, pour une défaite 38 à 22, balance Anthony Julian. En plus, nous avons pas mal de blessés. Il faut donc s’adapter, tenter de faire un match correct avec beaucoup d’engagement."

Quatre piliers à terre

Un discours prudent du coach decazevillois qui ne veut surtout pas regarder le parcours de son adversaire qui reste sur cinq défaites consécutives. " Oui ils ont ces défaites mais ils ne perdent pas de quarante points, ils restent toujours dans le match et tiennent jusqu’à la fin. En résumé, il faut réaliser un match sérieux si l’on ne veut pas avoir une déconvenue. "

D’autant plus que même en excellente position au classement puisque premier ex æquo avec un match en moins (le déplacement de dimanche 21 janvier à Cournon), l’entraîneur decazevillois a de quoi se gratter la tête car son effectif en première ligne fond comme neige au soleil. Gabriel Grasset et Yoan Heuillet, déjà "out" pour la saison, viennent s’ajouter sur le banc de l’infirmerie, deux blessures au genou et pas des moindres de deux joueurs cadres.

Si la blessure de Quentin Guibert semble moindre, il devrait être présent pour le prochain match à Bourges, celle de Marvin Roques interroge plus le staff decazevillois. Blessé mercredi à l’entraînement, le pilier decazevillois doit passer des examens complémentaires, mardi prochain.

Les frères Monbroussous associés en charnière

Quatre piliers à terre, pas de quoi donner le sourire au coach mais les solutions sont tout de même là avec le glissement du talonnage à pilier de Mathieu Nigou et la titularisation du capitaine de la réserve Laurent Aurières. Sur le banc ce sera, Loïc Salles et Grégory Fabro qui seront les doublures. Il y a tout de même du positif dans l’effectif bleu et blanc. Remis de sa blessure, Maxime Monbroussous va débuter pour la première fois de la saison un match comme titulaire à la mêlée où il sera associé avec son frère Jonathan à la charnière.

Autre retour attendu, celui de la recrue estivale sud-africaine Sergio Kasper. Victime d’une fracture de la cheville en octobre, l’ouvreur fait son retour et foulera normalement la pelouse en seconde période. Avec le jeu pratiqué ces dernières semaines et les deux bonus offensifs enregistrés consécutivement, le Sporting garde tout de même ses atouts majeurs afin de développer son jeu et emballer une rencontre qui aura besoin de rythme si le SCD ne veut pas être inquiété par l’adversaire.