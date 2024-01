Guerre en Ukraine : Mirage-2000D modernisés, pilotes formés en France, voici pourquoi une livraison à l'Ukraine d'avions de combats est de plus en plus crédible

Le dimanche 14 janvier 2024 le chef de l'armée de l'air ukrainienne évoquait la possible livraison à Kiev de Mirage-2000D pour aider son pays envahi par l'armée russe en février 2022. Une possibilité de plus en plus crédible avec la modernisation de 55 de ces avions de combat et la formation de pilotes ukrainiens en France.





Dimanche 14 janvier 2024 le chef de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que des avions militaires français (Mirage -2000D) pourraient cohabiter avec des modèles américains et soviétiques pour aider son pays envahi par l'armée russe en février 2022.

Si les premiers avions de chasse américains F-16 doivent arriver en Ukraine dans le courant de 2024, leur impact sur la guerre pourrait être limité par la puissance de l'aviation russe.

Mykola Oleshchuk, commandant de l'armée de l'air ukrainienne, a déclaré qu'en plus d'A-10 américains, des Mirage de l'avionneur français Dassault pourrait entrer en service en Ukraine.

"Par conséquent, aux côtés des F-16, des MiG-29 opéreront aussi dans le ciel, et il est possible que les capacités de combat des bombardiers Su-24M soient renforcées par des Mirage-2000D, tandis que l'appareil d'attaque Su-25 sera renforcé par l'A-10 Thunderbolt II", a-t-il ajouté dans un message posté sur Telegram.

Une hypothèse de plus en plus crédible

Une possible livraison par la France de bombardiers tactiques Mirage-2000D modernisés à l'Ukraine, avancée par commandant de l'armée de l'air ukrainienne se révèle être une hypothèse de plus en plus crédible.

Même si, il est vrai, qu'aucune confirmation officielle n'a été faite jusqu'ici, les annonces faites par Emmanuel Macron concernant la livraison à Kiev de missiles air-sol Scalp et de centaines bombes A2SM, lors de sa conférence de presse le 16 janvier, tendent à rendre de plus en plus vraisemblable ce scénario.

"Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner" a affirmé le président Macron qui a insisté sur la stratégie commune que doit opposer l'Union européenne (UE) à la guerre en Ukraine, rappelle Le Monde.

55 Mirage-2000D ont été ou en cours de modernisation

55 exemplaires de ces Mirage-2000D évoqués par Mykola Oleshchuk, commandant de l'armée de l'air ukrainienne, ont été, ou sont en cours de modernisation, précise le site Meta-Defense.FR.

Ainsi "réactualisés", ces chasseurs bombardiers, taillés pour les besoins ukrainiens, renforceront-ils dans un avenir proche les forces aériennes ukrainiennes ?

Une trentaine de pilotes ukrainiens formés en France début 2023

Une question qui prend tout son sens à la lecture du Figaro qui avait révélé le 22 mars 2023 que depuis un mois et demi une trentaine de pilotes ukrainiens étaient en formation sur les bases aériennes de Nancy et de Mont-de-Marsan et annonçait déjà une possible livraison d'une dizaine d’avions de chasse français à l’armée ukrainienne.

Depuis, Paris n'a ni confirmé, et surtout ni infirmé l'information de cette décision qui avait été prise, selon Le Figaro, avant la visite de Volodymyr Zelensky en France, le 8 février 2023.