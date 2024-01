L’adressage sera notamment au rayon des projets 2024

C’est en présence des élus et des employés communaux que Andurand Leguen, maire déléguée de Vabre-Tizac, recevait ses administrés pour la traditionnelle cérémonie des vœux, mi-janvier. Après le mot de bienvenue, la maire déléguée a souligné longuement les problèmes qui gangrènent notre société. Conflits divers, problèmes d’environnement, montée de l’intolérance, incompréhension de l’état sur les problèmes liés au monde rural, et difficulté croissante de la gestion des communes.

L’élue en est ensuite venu au bilan de l’année 2023 au sein de la commune déléguée de Vabre-Tizac : réalisation de deux nouveaux appartements locatifs, réfection de la toiture du restaurant, rénovation de la salle du Toucadou ont été les gros chantiers du village.

Pour 2024, les projets ne manquent pas : mise en place de l’adressage, réhabilitation de la maison Joulia et de la forge en espace de Coworking, et en logements pour saisonniers ou ouvriers de passage, etc. Elle a tenu ensuite à mettre en avant Ksenia, personne née en Ukraine résidant en France depuis treize ans et qui vient de se voir remettre des mains du préfet le certificat de nationalité française.

Son intervention s’acheva par un chaleureux remerciement aux élus, et au personnel qui la secondent tout au long de l’année.