Rodez : le député LR du Lot Aurélien Pradié en dédicace : "La politique est une question de labour"

Le député Les Républicains du Lot, était présent, samedi 27 janvier, à Rodez dans le cadre de la présentation de son premier livre "Tenir bon" sorti fin 2023.

"La politique est une question de Labour". Si Aurélien Pradié, en séance dédicaces, samedi 27 janvier, à la Maison du livre de Rodez précédant une conférence de presse dans le cadre de la présentation de son livre "Tenir bon", a le sens de la formule, le député Les Républicains du Lot a aussi celui de la ruralité.

Pas de dépaysement, donc ce samedi à Rodez, dans le département voisin du Lot, pour celui qui retrace dans son premier ouvrage, son parcours (de ses origines familiales à son engagement politique).

"Un message de valeurs humaines"

À l’intérieur de cette œuvre autobiographique, "un message de valeurs humaines", qui s’adresse "autant aux gens de droite que de gauche" souligne celui qui fut élu chez les plus jeunes conseillers généraux de droite en 2011 dans son département avant de devenir maire en 2014 puis député en 2017.

Un ouvrage dans lequel, l’élu lotois revient également sur l’épisode des retraites au cours duquel il s’est distingué médiatiquement et politiquement, mais aussi son rapport vis-à-vis d’Emmanuel Macron, contre lequel il ne mâche jamais ses mots.

Ce fut le cas une nouvelle fois ce samedi à Rodez, quand interrogé sur la publication au Journal officiel de la loi immigration (allégée de 35 articles par le Conseil constitutionnel) du texte initial, Aurélien Pradié qui a voté en faveur de cette loi, répond que le président de la république a agi sur ce coup-là comme un "arnaqueur de la démocratie", rappelant que la seule sortie légitime était le "référendum".

Une parole libre et aiguisée

"Opposé à l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Mercosur" (marché commun du Sud NDLR) et "favorable à l’agriculture conventionnelle", le jeune homme politique, âgé de 37 ans, aiguise sa parole à l’égard des "bébés du gouvernement" lorsque est questionnée son opinion sur le mouvement de la colère des agriculteurs qui doivent selon lui "être mobilisés jusqu’au bout" et "Tenir bon".

"Tenir bon" – Editions Bouquins 268 p., 21 €.