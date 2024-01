Rugby : Lévézou Ségala pour se nourrir du positif du match aller contre Villefranche-de-Lauragais

Dimanche 28 janvier, les Ségalis, toujours lanterne rouge de leur poule et en quête de leur premier succès, accueillent Villefranche-de-Lauragais (4e) à La Primaube, à l'occasion de la 14e journée de Fédérale 2. Coup d'envoi à 15h15.

"À Villefranche-de-Lauragais, nous avions fait une bonne prestation, (LSA s’était incliné de justesse 46-41, en ayant marqué cinq essais) et l’idée c’est de faire aussi bien", explique Frédéric Gil, l’un des tacticiens lsanais, au moment de retrouver ce même adversaire, sur la pelouse de La Primaube, à 15 h 15. Avant d’ajouter : "Mais attention, on voit que Villefranche est en train de se refaire la cerise et cela ne sera pas facile. Ils ont un bon pack et jouent beaucoup devant avant de distribuer le jeu. Il va falloir jouer le coup à fond et être présent d’entrée, afin de ne pas prendre des points rapidement pour rester dans le match."

Fin de saison pour Barocci

Autant dire que la défense de LSA va être mise à rude épreuve et qu’il ne faudra pas laisser des boulevards aux visiteurs, qui vont venir pour tenter de garder les commandes d’un groupe de quatre voire six équipes en course pour obtenir les trois dernières places qualificatives. "La motivation est toujours là et on sent que ça progresse", confie le coach qui alignera trois juniors dimanche après-midi, à savoir Corentin Lavabre, Elouan Rey et Mathieu Augé. "C’est vraiment dans la politique du club. Et avec ces jeunes, nous préparons la saison prochaine et l’avenir."

Pour composer l’équipe qui affrontera Villefranche, le staff technique ségali a dû composer avec un banc de l’infirmerie qui s’est copieusement regarni lors de la rencontre de dimanche 21 janvier, à Prades (49-10). "Nous avons eu huit blessés, quatre en B et quatre en une", précise Frédéric Gil. Si pour le capitaine Antonin Regourd, ce n’était finalement qu’un petit coup qui ne l’empêchera pas de tenir sa place le 28 janvier, Jonah Albouy et Adrien Frayssinhes seront absents jusqu’à la fin du mini-break de quinze jours qui débutera ce dimanche soir. Pour Luca Barocci, qui souffre d’une fracture du péroné, la saison est d’ores et déjà terminée.