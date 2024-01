Espalion. Une immersion dans l’infini du cosmos : "La terre est dans le ciel"

La saison culturelle de la Communauté de communes accueille, en avant-première, la nouvelle création de la compagnie La Musarde, "La terre est dans le ciel", dédiée aux tout-petits mais aussi aux très grands.

Immergez-vous dans l’infini du cosmos à l’espace multiculturel d’Entraygues, le samedi 3 février, à 18 heures.

La Musarde nous dévoile : "La Terre est dans le ciel". Cette installation-spectacle au carrefour entre musique, chant et vidéos, est une envolée poétique où les matières, les lumières, les images, la musique et la comédienne-manipulatrice tissent des liens entre cosmos et inconscient, entre univers et imaginaire collectif.

Placés à l’intérieur d’un dispositif immersif, les spectateurs sont entourés d’une diffusion sonore et de projections en mouvements à 360°. En puisant dans les mythes, les contes et les récits légendaires, la compagnie propose de rêver ensemble vers l’infini dans lequel nous vivons suspendus. Un voyage unique sur le mystère du vivant destiné à tous les publics. Le spectacle est ouvert à à partir de l’âge de 1 an.

Autour du spectacle

Jusqu’au 3 février, la compagnie s’est installée à Entraygues-sur-Truyère pour la dernière phase de création.

C’est donc en avant-première que le public de la communauté de communes accueillera "La terre est dans le ciel". Un rendez-vous immanquable sensoriel, entre rêverie et science.

Samedi 3 février, à 18 heures, à la salle multiculturelle d’Entraygues. Spectacle tout public ; durée 30 minutes. Tarif : 5 €. Infos et réservations : www.comtal-lot-truyere.fr – culture@3clt.fr – 05 65 48 33 90.