Après les manifestations des agriculteurs, la RATP pose un préavis de grève... d'une durée de 7 mois

Une grève de sept mois se profile à la RATP, notamment durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Les agriculteurs ne seront peut-être pas les seuls à paralyser la circulation à Paris ces prochains jours, car la CGT de la RATP a déposé un préavis de grève à compter de lundi 5 février 2024... d'une durée de sept mois, jusqu'au 9 septembre.

Dans une lettre adressée au président et directeur général de la RATP, Jean Castex, le syndicat précise que le mouvement de grève pourrait concerner "l'ensemble du personnel de la RATP". Le préavis a été déposé en raison des "mesures salariales 2024 insuffisantes", et fait suite à une "alarme sociale" déposée le 23 janvier 2024. "La direction a confirmé son arbitrage qui ne répond pas aux attentes des agents de l'entreprise : +0,9 % d'augmentation dans une période de forte inflation et à la veille d'un défi planétaire qui est celui d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elle ne mesure toujours pas la perception qu'ont les agents de ce dédain à leur égard", estime la lettre.

Si cette grève est bel et bien menée, elle concernerait également la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. De quoi attiser de nouvelles craintes sur les transports parisiens, déjà pointés du doigt sur leur capacité à assurer un service exemplaire durant l'événement.

Un "siège" autour de Paris

Ce lundi 29 janvier, les agriculteurs ont mis à exécution la menace de mener un "siège" de Paris en bloquant de nombreuses autoroutes aux abords de la capitale française. Les blocages pourraient durer au moins toute la semaine.

La suite du mouvement dépendra aussi de la rencontre entre le Premier ministre Gabriel Attal et des responsables des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs à Matignon, ce lundi à 18 heures.