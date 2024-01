La Loubière. Challenge et humour au Ping-pong

Pour donner du punch aux compétiteurs du club de ping-pong, Benjamin Cavarroc a mis en place un challenge interne qui se veut aussi agrémenté d’humour et propice au chambrage. Pour la première phase des compétitions, le titre de "boss" est décerné à Rémi Babec, en raison de la régularité des ses performances.

Le titre de "Warrior" échoit à Florian Puech, pour avoir joué le plus de points en sept journées. Laurent Vidal a été nommé "Killer", pour la plus grosse perf réalisée tandis que Benoît Delmas alias Big Ben est classé "Merguez" pour une contre-performance véritablement exceptionnelle. Lucas Sichi hérite du rang de "Mentalist" en récompense de son mental d’acier alors que "le poulpe" Vince est aimablement invité à se montrer plus performant pour les rencontres marathon jouées en cinq sets.

La remise de ces maillots distinctifs a précédé la dégustation de la galette des rois qui témoigne aussi d’une belle ambiance de club.