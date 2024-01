Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Des rencontres intergénérationnelles autour des cartes de vœux

L’école Sainte-Marie et l’Ehpad Étienne-Rivié ont mis en place des rencontres intergénérationnelles. C’est dans ce cadre que s’est déroulée la première rencontre de l’année. Les élèves de la classe CP/CE1 se sont rendus à la rencontre de leurs aînés, afin de partager un moment de convivialité autour de la création de cartes de vœux. Les enfants et les résidents, toute l’après-midi, se sont entraidés pour que chacun puisse confectionner sa propre carte. Pour cela, préalablement, les résidents, aidés des animatrices, avaient préparé diverses fournitures et le support et, les enfants, quant à eux, avaient amené de quoi les décorer, pour les personnaliser. Le tout s’est soldé par un chaleureux goûter ! Le prochain rendez-vous aura lieu, en février pour le défilé du carnaval.