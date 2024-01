Football : annoncée très proche de se concrétiser, la piste menant à Tom Meynadier s'est refroidie à Rodez

Si son arrivée à Rodez a été annoncée par la presse locale rhodanienne à la mi-journée, ce lundi, il semblerait que ce soit en réalité loin d'être fait.

Le Rodez Aveyron football va-t-il recruter un joueur avant jeudi soir et la clôture du mercato ? Ce n'est pas garanti. Sans départ, comme c'est le cas en l'état, même si la situation peut évoluer, notamment pour Serge-Philippe Raux-Yao, il n'y a pas d'urgence. Toutefois, le club du Piton ne s'interdit pas de regarder les opportunités de marché. Et parmi elles, celle menant au piston droit du Goal FC (National), Tom Meynadier, auteur de cinq passes décisives en 13 matches cette saison.

Comme annoncé à la mi-journée par nos confrères du Progès, le joueur de 23 ans est bel et bien pisté par le Raf. Seulement, l'affaire serait loin d'être bouclée. "On suit le profil, mais la piste s'est refroidie", nous glissait-on au club en début d'après-midi, ce lundi 29 janvier, sans pour autant totalement refermer le dossier. Tout reste donc encore possible dans un sens comme dans l'autre pour Tom Meynadier. À suivre.