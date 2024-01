Florentin-la-Capelle. Genêts d’Or : la dynamique est bien là

Le club des Genêts d’Or a tenu son assemblée générale à l’espace multifonctionnel de Florentin.

De nombreux adhérents ont répondu présent à l’invitation.

La rencontre commençait par le renouvellement des cartes et le paiement de la cotisation dont le tarif est cette année de18 € et passera à 20 € pour 2025.

Isabelle Veyre, présidente du club, adressait ensuite un mot de bienvenue et présentait ses vœux à l’assemblée.

Cette année, une assemblée générale extraordinaire s’imposait afin d’informer les adhérents de certains changements dans les statuts. C’est Michèle Freeman, co-présidente, qui a présenté ces modifications qui ont entre autres pour but de renforcer les liens sociaux et d’ouvrir le club aux personnes de tout âge, retraitées ou non et payant la cotisation.

L’assemblée générale débutait avec Brigitte Hochart, trésorière qui a donné le bilan financier de 2023 qui se solde par un résultat positif. Yvonne Pélamourgues, secrétaire, a présenté le rapport des activités de 2023.

La présidente a ensuite exposé le programme pour 2024 qui comporte donc une animation de carnaval pour les enfants avec Familles rurales, deux sorties en bus, une en covoiturage, des marches à pied sur lieux très accessibles avec goûter, le repas champêtre de fin juillet, le quine annuel, le repas de fin d’année, un atelier décors de Noël en décembre et la poursuite des jeux de société le jeudi après-midi ainsi que de l’atelier peinture.

Lucien Veyre, maire, s’est dit grandement satisfait par la dynamique du club, le remercie pour l’animation apportée et a assuré les adhérents du soutien de la mairie.

Renouvellement du conseil d’administration

Jeannine Couderc et Brigitte Kolansinsky ont demandé à se retirer.

Deux nouveaux membres vont faire leur entrée : Maryse et Roland Flaujac, ils ont été élus à l’unanimité des participants.

Les autres membres du conseil d’administration acceptent de continuer leur mission avec l’approbation des participants.

L’assemblée a eu une pensée pour Raymond Turlan décédé en avril 2023.

Ensuite, comme de coutume, la galette des rois a été partagée dans une ambiance sympathique et conviviale propice aux échanges.