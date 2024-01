Villeneuve. Le Secours catholique toujours en action

Depuis de nombreuses années les bénévoles du secours catholique s’activent pour accompagner ceux qui sont dans le besoin. Pour Villeneuve, on peut les retrouver à la boutique de la rue pavée où de nombreux articles de vêtements sont proposés à des prix modiques pour aider les plus nécessiteux. La mission de l’antenne villeneuvoise ne s’arrête pas là, en effet des rencontres avec des personnes âgées font aussi partie du programme quelque peu stoppé par la période du Covid.

En ce début d’année 2024, les bénévoles avaient préparé des petits cadeaux avec quelques friandises pour les remettre "à nos gentilles mamies" réunies pour l’occasion à la salle des foyers logements. Michel, avec sa guitare, avait rejoint le groupe et a égayé l’ambiance avec des airs anciens repris par l’assistance.

Bien entendu, en cette période des rois, chacun a pu profiter de la galette présentée. Ce groupe d’une dizaine de personnes a apprécié ce moment de convivialité, la réussite de cet après-midi récréatif motive les bénévoles à renouveler ces rencontres.

Toutes ces actions de solidarité, appréciées de beaucoup, ne peuvent se faire qu’avec des bénévoles, il est donc possible et indispensable de venir étoffer ce groupe du secours catholique et ainsi de participer à une action collective profitable. Contact au 05 65 81 50 26 tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 (il est possible de laisser un message).