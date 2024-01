Rugby : pourquoi Decazeville n’affrontera pas Clermont-Cournon ?

Le duel, prévu le 21 janvier mais reporté suite aux chutes de neige importantes en Auvergne, ne sera pas rattrapé pour une question de règlement et de propositions hors délais.

En ce début de semaine, Decazeville a gagné deux points au classement. D’où viennent-ils ? Tout d’abord : non, la Fédé n’a pas offert ces unités aux hommes du Bassin pour fêter leur superbe victoire bonifiée (46-20) de dimanche, face à Belvès. Mais il faut se pencher sur les colonnes du classement pour comprendre : ayant 44 points, huit victoires et quatre défaites, le Sporting a vu s’ajouter à son compteur un match nul. Une situation qui n’est pas pour déplaire aux Decazevillois, qui sont désormais leaders uniques de leur poule. Mais pourquoi ce nul est soudainement apparu ?

Simplement, le match en retard du 21 janvier à Clermont-Cournon, reporté car le terrain était interdit sur arrêté municipal à cause de la neige, n’aura finalement pas lieu. La règle désormais voulue par la Fédération est d’entériner un match nul si la rencontre ne peut avoir lieu, alors que dans un passé récent, une péréquation était calculée sur l’ensemble des résultats, avant le début des phases finales.

Déjà un match à rattraper

Dans le calendrier, l’instance dirigeante a bien identifié une date pour jouer les matches en retard. Or, cette saison, la date choisie est le 14 avril… et ce jour-là, le Sporting aura déjà son duel face à 4 Cantons à rattraper. Aucune autre date officielle n’est alors possible et il faut s’en remettre à un accord entre les deux clubs pour programmer la rencontre. Et selon la règle, le club se déplaçant, en l’occurrence Decazeville, est en droit de décliner les dates proposées.

Le président du SCD, Frédéric Mathou précise cet aspect du règlement : "Il y a une date butoir pour proposer des dates de replis à la Fédération par le club accueillant. Cette date était le mercredi 24 janvier. Ce jour-là, nous avons reçu un mail de la Fédération nous indiquant qu’il n’y avait pas de date possible selon son calendrier et Clermont-Cournon avait également jusqu’à cette date pour nous faire une proposition. Et ces dernières sont arrivées après l’expiration du délai. Nous étions donc en droit de refuser de rejouer le match." Ce qu’a fait le SCD après concertation avec le staff et les joueurs.

Du côté de Clermont-Cournon, il n’y a pas de polémique. Joint par téléphone, le directeur sportif auvergnat, William Masseboeuf, n’a aucune amertume envers Decazeville. "Le club applique le règlement, qui est contestable puisque la Fédération ne propose qu’une date. Si nous avions été dans la même position que Decazeville, je ne sais pas ce que nous aurions fait mais aujourd’hui, il n’y a pas de polémique sur ce scénario."

Sans jouer, le Sporting a pris deux points à l’extérieur. Un bon résultat pour les bleu et blanc, qui ont besoin de réussir des performances hors de leur base dans l’optique de la qualification. Mais le SCD ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il prépare son prochain déplacement à Bourges, le 11 février. Et en décidant de partir la veille, le club du Bassin donne une bonne indication de sa volonté de ramener des points de la préfecture du Cher.