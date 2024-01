Nauviale. Une première partie de saison très satisfaisante pour Basket Vallon

Après la trêve de Noël, les équipes jeunes et seniors de Basket Vallon ont joué leurs derniers matchs de la phase aller. "Leurs bons résultats traduisent le travail accompli par les entraîneurs et valorisent le travail de formation mis en œuvre depuis maintenant quelques années" indiquent les deux coprésidentes très fières de cette réussite sportive "qui contribue à renforcer les valeurs de convivialité et de fair-play défendues par le club". Les performances sont effectivement au rendez-vous de ce début de saison, à commencer par les équipes seniors qui occupent le haut du classement, les garçons étant premiers et invaincus, les filles partageant la première place avec La Primaube et BC les Lacs. L’équipe loisirs qui joue avant tout pour le plaisir du jeu, caracole également en tête de son groupe. Même son de cloche du côté des jeunes à l’instar des U15 filles qui finissent premières en interdépartemental. Des plus petits U7-U9-U11, jusqu’aux grands U17 garçons, en passant par les 3 équipes U13 filles et garçons, tous affichent de belles ambitions porteuses d’un avenir prometteur.