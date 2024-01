Bozouls. Azdine Bouncer enseigne la danse à l’école

Azdine Bouncer est chorégraphe danseur dans les Bouches-du-Rhône. Il enseigne la danse aux enfants, adolescents et adultes au sein de son école la Bouncer School et manage sa compagnie Phœnix.

Les élèves de l’école Arsène-Ratier l’ont accueilli toute une journée. Tour à tour, les classes maternelles ont créé à ses côtés en étant très à l’écoute de ses conseils. Sur la pause de midi, Azdine a proposé une présentation de danse hip-hop à tous les élèves réunis, petits et grands, expliquant également son parcours et son métier.

La venue de M. Bouncer a été possible grâce au projet "Danse à l’école" porté par le département de l’Aveyron et représenté par Claire Dewarimez et la DSDEN. Huit classes issues de cinq écoles du département, Privezac, Villeneuve d’Aveyron, Vaureilles, Gabriac et Bozouls, l’ont reçu et ont maintenant pour mission de développer une chorégraphie avant le 26 mars, jour de la rencontre finale à Decazeville. Les élèves verront ce jour-là la représentation de la compagnie Pyramid "Invite-moi" et chacune d’entre elle présentera sa production.