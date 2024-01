Espalion. Baptiste Ferouelle sur la plus haute marche du podium à Cahors

Ce week-end avait lieu la 1re phase du championnat de France cadets. Pour sa, 1er année en cadet espoir Baptiste Ferouelle gagne tous ses combats et ouvre son compteur de points pour sa ceinture noire en engrangeant ses 10 premiers points. Cette victoire le propulse vers deux compétitions de haut niveau : le championnat régional cadet 1re et 2e division, et également une finale nationale en cadets espoir. Après, son expérience nationale la saison dernière en minime, Baptiste confirme ce parcours en cadet 1er année. Le résultat d’une assiduité sans failles à tous les entraînements.

Prochains rendez-vous : le 9 mars pour le championnat régional 1re et 2e division le 9 mars à Mèze, et le championnat cadet Espoir, le 19 mai à Ceyrat près de Clermont-Ferrand.