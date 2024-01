Bozouls : un nouvel artisan chaudronnier s’installe dans la cité

C’est sous l’enseigne A.2.i (acier, inox, innovation) que Paul Petit vient de s’installer dans la cité bozoulaise au 627, route de Rodez.

La chaudronnerie est une branche industrielle qui couvre l’ensemble des activités de mise en œuvre des métaux en feuilles, des tubes et des profilés entrant dans la réalisation d’équipements destinés aux secteurs des industries et des particuliers, de la charpente (bâtiments, ouvrage d’art, structure métallique, menuiserie et mobilier).

Paul Petit, 35 ans, titulaire d’un bac pro et d’un BTS chaudronnerie s’engage dans la profession très demandée dans plusieurs entreprises ; et décide en début d’année de changer de statut en s’installant comme auto entrepreneur sur un rayon d’action à une heure de son entreprise. Pergola, garde-corps, sont ses premières commandes.

De nouveaux matériels

Équipé de nouveaux matériels (scie à ruban, poste à soudure semi-automatique et outillages électro-portatifs et divers outillages pour une installation sur les chantiers), spécialisé sur l’acier, inox aluminium, Paul voit l’avenir avec sérieux et optimisme.

Contact : 06 08 90 99 35.