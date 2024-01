Voilà pourquoi vous devriez faire attention à la présentation de votre CV

(ETX Daily Up) - Bien qu’il soit parfois décrié, le CV est incontournable dans le processus d’embauche. Il faut le rédiger avec le plus grand soin pour qu’il attire l’attention des recruteurs en quelques minutes. Pour ce faire, il convient de respecter quelques règles.

La première concerne la mise en page. Les trois quarts des recruteurs français estiment que la forme est l’un des éléments les plus importants lors de l'examen d’un CV, d’après une nouvelle enquête de Canva*. Pour cause, les professionnels de l’embauche passent 30 secondes à trois minutes à lire un curriculum vitae avant de déterminer si son créateur est susceptible de correspondre au poste à pourvoir. Il est donc important que ce document soit visuellement attrayant. Mais les candidats à l’emploi ont tendance à penser que la sobriété est de mise pour rendre un CV percutant. Pourtant, les responsables du recrutement ne seraient pas contre un peu de fantaisie. Ils aimeraient qu’ils soient plus colorés et qu’ils contiennent plus d’éléments visuels. Mais attention à ne pas tomber dans l’excès : un CV design peut jouer en votre faveur si vous travaillez dans les industries créatives, mais il prête beaucoup moins à d’autres secteurs d’activité.

De manière générale, les professionnels de l’embauche s’accordent à dire que les CV qu’ils reçoivent contiennent trop de texte. Les chercheurs d’emploi ont tout intérêt à les rendre moins denses, en y insérant des images, des graphiques ainsi que des contenus interactifs et/ou cliquables.

Vous l’aurez compris, un CV réussi demande un certain savoir-faire. Or, les candidats à l’emploi estiment souvent qu’ils n’ont ni les compétences ni le matériel informatique requis pour y arriver. Plus de 30% de ceux interrogés par Canva disent aussi qu’ils manquent de temps pour imaginer un CV attirant. Pourtant, il existe désormais une multitude de plateformes qui s’appuient sur l’intelligence artificielle pour créer des curriculum vitae personnalisés en quelques minutes. Quelque 45% des chercheurs d’emploi s’en sont déjà servis pour rédiger leur CV. À les entendre, ils seraient prêts à réitérer l’expérience au besoin. En effet, 56% d’entre eux se disent "très satisfaits" de l'apparence de leur CV, contre seulement 33% pour leurs homologues qui n’utilisent pas l’IA.*Cette enquête de Canva a été menée par l’intermédiaire de Sago auprès de 5000 responsables du recrutement et 5000 chercheurs d'emploi aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, en Allemagne, en Espagne, en France, au Mexique et au Brésil.