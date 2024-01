Rodez. Aveyron : Bruno Leleu (RN) accusé de harcèlement au tribunal ce mercredi : vers un report du procès ?

Ce mercredi 31 janvier matin, à 9 heures, le conseiller régional Bruno Leleu (RN) est attendu au palais de justice de Rodez.

Comme Centre Presse Aveyron le révélait il y a plusieurs semaines, l’homme politique doit répondre de harcèlement moral et sexuel, de janvier 2020 à octobre 2021, à l’encontre d’une ancienne salariée de son entreprise Iso d’Oc, située à Decazeville.

Une plainte déposée en 2022

La plainte a été déposée en 2022. Elle fait suite à une autre déposée en 2014 par une autre femme, pour des faits similaires. À l’époque, le dossier, concernant des attouchements dans une chambre d’hôtel à Lyon, avait été classé sans suite… Mais, reviendra-t-il dans les débats ce matin ? Selon nos informations, le procès pourrait ne pas avoir lieu. Une demande de renvoi devrait être réalisée par le prévenu et, toujours selon nos sources, la partie civile ne s’y opposera pas. En attendant, sur les réseaux sociaux, un appel à manifester devant le tribunal de Rodez ce jour a été lancé par des militantes féministes et activistes politiques.

Bruno Leleu nie en bloc

Ces dernières semaines, Bruno Leleu a réagi auprès de plusieurs médias sur cette affaire, niant en bloc les accusations. "C’est la nouvelle mode […]. Aujourd’hui quand on veut faire chier du monde, le harcèlement, c’est tellement simple. C’est parole contre parole […] J’ai eu un mouvement de grève dans mon entreprise en avril 2022, juste avant les législatives. Ce qui était bien placé et qui avait été fait de l’intérieur […] Ils m’ont foutu un bordel pas possible. Résultat des courses : pas de Prud’hommes mais j’ai eu deux contrôles fiscaux, un personnel et un au niveau de l’entreprise […] Cette dame voulait en plus qu’on lui modifie son contrat de travail, chose qui n’a pas été faite donc on a ça maintenant sur le cul. À mes yeux, ça veut récupérer un billet parce que ça ne l’a pas récupéré par le domaine de l’inspection du travail. Ça reste amer…", avait-il notamment réagi auprès de nos confrères de France 3.

"Mis en retrait" de ses fonctions

Début janvier, dans le cadre d’une visite à Rodez, Julien Sanchez, vice-président du Rassemblement National et leader du groupe à la Région Occitanie, avait indiqué devant la presse que Bruno Leleu était "mis en retrait temporairement" de ses fonctions. "Les juges aveyronnais se prononceront et nous en tirerons les conséquences. Même si cela sera long car comme on le sait, dans ce genre d’affaires, il y a toujours un appel d’un côté ou de l’autre", avait ajouté le maire de Beaucaire (Gard), se disant "étonné d’avoir appris ces accusations dans la presse".

Là aussi, sur ses réseaux sociaux, l’élu decazevillois s’était inscrit en faux avec ce message : "Une fois de plus la presse raconte des inepties Non je n’ai pas été mis en retrait du Rassemblement National. Je suis toujours adhérent et élu du groupe"…