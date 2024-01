Bozouls. De belles performances pour les karatékas

Les karatékas bozoulais ont vécu récemment une journée mémorable en s’illustrant au dojo de Rodez lors du challenge kata et combat de l’Aveyron. Dans une ambiance compétitive mais amicale, les compétiteurs ont brillé.

Sept d’entre eux ont démontré un niveau exceptionnel, se hissant sur les podiums dans différentes catégories : seniors masculins : Kévin Balayre remporte la 3e place en combat. Minimes : Timéo Vieillescazes décroche la 2e place en combat. Benjamins : Élian Gottardo remporte la 1re place en combat. Benjamines : Kélia Naudan obtient la 2e place en kata. Pupilles féminines : Justine Bonnet remporte une belle 2e place en kata. Poussins : Gabriel Pellet assure une belle 3e place en combat. Poussines : Manon Bonnet remporte le doublé avec une 1re place en kata et en combat. L’AOB karaté Bozouls, fort de ses près de 50 membres, continue d’encourager la pratique du karaté à tous les niveaux, proposant une gamme variée de cours adaptés à tous les âges et niveaux : cours de karaté les mercredis de 17 heures à 18 heures (baby karaté), de 18 heures à 19 heures (école de karaté pour enfants) et de 19 heures à 20 h 30 (ados-adultes). Sont également proposés : méditation les lundis (18 h-19 h et 19 h 15-20 h 15), boxing contact les mercredis (20 h-21 h), self-défense les vendredis (19 h-20 h) et body-karaté les vendredis (20 h-21 h) au gymnase intercommunal.