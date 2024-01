Rignac. Le Soulicou prêt pour une nouvelle saison

Lors de l’assemblée générale, le paiement des cotisations a permis de constater qu’avec l’arrivée de nouveaux adhérents, le nombre d’adhérents est de 145 : "C’est très réjouissant pour maintenir un certain équilibre", a précisé la présidente Josette Chassaing.

Après les mots d’accueil et de bienvenue, la présidente a présenté les vœux de santé et de bonheur à tous : "Une pensée pour ceux qui nous ont quittés et un grand merci à la municipalité pour son écoute et son aide précieuse."

Le maire Jean-Marc Calvet a présenté ses vœux à l’assistance et a fait un exposé sur le devenir de la commune : "Je vous adresse mes félicitations pour le bon fonctionnement du club." La lecture du rapport moral a fait état des activités organisées la saison écoulée. Quant au rapport financier, c’est un bilan positif qui a été présenté par la trésorière.

Le calendrier des activités de l’année en cours a été établi et sera entériné par le prochain bureau. 10 février : repas carnaval ; 24 au 27 mars : voyage de l’amitié ; samedi 20 avril : estofinade ; dimanche 19 mai : thé dansant avec Didier Malvezin ; vendredi 31 mai : goûter fraises ; jeudi 20 juin : sortie d’un jour à définir ; samedi 12 octobre : repas cantonal ; dimanche 20 octobre : thé dansant avec Sylvie Nauge ; samedi 14 décembre : repas de Noël.

Il est rappelé que le mardi et jeudi à 14 heures à la salle du club se déroulent des jeux de cartes et de société : "Ce calendrier est établi, espérons pouvoir le maintenir", a déclaré la présidente qui invite les adhérents à s’inscrire pour les voyages avant les dates limites qui sont sur le dépliant. Renseignements : Josette Chassaing au 06 61 45 22 40.