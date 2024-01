Boussac. Une association de danse discrète et efficace

Il existe au sein de la commune une association pour le moins discrète mais qui n’en est pas pour autant très active et ce, depuis plus de 20 ans. Il s’agit en l’occurrence du club appelé tout simplement club de danse et qui était intégré dans l’association du comité et loisirs de Boussac. Or, depuis deux ans maintenant, celui-ci ne vole pas de ses propres ailes, mais danse de ses propres statuts sous le sigle ADB, association danse à Boussac.

C’est ainsi que tous les quinze jours, le mardi soir, une bonne trentaine de danseurs et danseuses viennent s’adonner à leur passion sous des airs de musiques traditionnelles qui leur font danser valses, bourrées, scottishs, polkas et autres danses en ligne…

À l’issue de leur dernière assemblée générale, le bureau est composé de la façon suivante : Gérard Bertrand (président), Florence Cazals (secrétaire), Liliane Cardaillac (trésorière) et Françoise Bertrand (membre active). La période de l’activité se déroule d’octobre à avril (deux heures par séance). Pour ceux qui veulent plus d’informations et adhérer, contacter le 06 14 07 48 96. Il faut noter également que ces rencontres sont agrémentées à l’occasion de collations conviviales (galette, crêpes…).