Luc-la-Primaube. Entre bilan et points forts à la MJC

La MJC, une grande famille où tous les âges se côtoient !

Le président de la MJC de Luc-la-Primaube, Alain Baudin, a présenté ses vœux en présence du maire Jean-Philippe Sadoul, de Dominique Gombert, 1re adjointe, de quelques conseillers municipaux, des membres du conseil d’administration, de Jean-Paul Espinasse, président d’honneur, Guillaume Verdié, directeur de la Vie de la cité, des animateurs de clubs, des adhérents, des bénévoles et d’Hervé Marcillac, directeur de la MJC de Millau qui vient une fois par semaine, passer quelques heures à la MJC rencontrer les différents agents, les aider, les conseiller, répondre à leurs questions et attentes en attendant la nomination d’un nouveau directeur suite au départ du directeur Nicolas Nadé. Jean-Michel Giraudot, directeur des ressources humaines à la Fédération régionale des MJC s’est engagé à ce qu’Hervé Marcillac parraine, pendant 3 mois à raison d’une fois par semaine, la nouvelle direction. 2023 fut marquée également par le départ, fin avril, de Lucas Izard, animateur jeunesse, remplacé par Emmanuel Falzon depuis le mois de septembre. 2024, sera l’année du renouvellement de demande d’agrément d’Espace de Vie Sociale (animation enfance – animation jeunesse – les clubs d’activités – l’animation locale et culturelle) pour la période 2024 à 2027, auprès de la Caisse d’allocations familiales.

2024 verra se renouveler pour les plus jeunes et les adultes la grande parade du carnaval à Luc le 30 mars suivie d’un bal costumé, la soirée "Alors on danse" le 27 avril à Luc, la fête du jeu le 25 mai à l’Espace Saint-Exupéry, la soirée 100 % musique le 22 juin et la matinée 100 % danse le 23 juin. Un séjour dans une ville européenne sera proposé pendant les vacances de printemps aux jeunes de 12 à 17 ans. L’évocation de ces points forts de l’année 2024 ne fait pas oublier toutes les actions qui sont menées et qui continueront à l’être, en faveur des enfants à travers le centre de loisirs, les petits séjours ou celles destinées aux adultes grâce aux nombreux ateliers sportifs artistiques ou culturels.

La MJC est un lieu de partage, de découverte, d’épanouissement et se trouve au cœur de ce que l’on appelle l’éducation populaire : aider à construire des citoyens notamment par la créativité. Un grand moment de partage, et de convivialité au cours duquel Alain Baudin a invité tous les participants à partager le pot de l’amitié.