Espalion : bientôt le bout du tunnel pour le pôle enfance

Lundi, le conseil communautaire s’est réuni dans la salle de la gare.

Au cours de la séance du conseil communautaire, il a été annoncé que les prochaines réunions se tiendront dans la nouvelle salle rénovée au siège de la communauté de communes.

Avant le début de la séance du conseil, le président Jean-Louis Grimal et la directrice générale des services du Syndicat mixte pour la modernisation numérique et l’ingénierie informatique des collectivités et établissements publics adhérents (Smica), Céline Couderc, ont exposé les initiatives du Smica.

Ce syndicat, en tant que structure "coopérative", coordonne des ressources pour des appels d’offres avantageux, offrant aux collectivités un accompagnement, des conseils, et un support technique dans l’utilisation des solutions informatiques.

Points forts de la séance

Au cours de la séance, plusieurs points ont été abordés par les élus. Un règlement sur la mise à disposition de la balayeuse a été présenté, avec un coût forfaitaire de 450 € par jour ou 225 € pour une demi-journée, impliquant la participation initiale de 16 communes à la mutualisation, tout en restant ouvert à d’autres communes. Par ailleurs, les élus ont approuvé la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.

Le vote sur les tarifs de location des complexes sportifs intercommunaux pour 2024 a été abordé. Les associations intercommunales, les établissements scolaires et les comités départementaux bénéficieront de la gratuité, tandis que les associations extérieures paieront 100 € par jour et 50 € pour l’utilisation de la salle de convivialité. Les entreprises de la communauté de communes débourseront 100 € (et 50 € pour la salle de convivialité), tandis que celles hors communautaires payeront 200 € (et 100 € pour la salle de convivialité). Enfin, une caution de 1 500 € a été instaurée pour les associations hors Communauté de communes, ainsi que pour les entreprises et sociétés. De plus, un tarif préférentiel de 100 € par semaine a été accordé au "Centre Aux Portes des Monts d’Aubrac".

Pôle enfance : tracas et espoirs

En clôture de la séance, lors des questions diverses, Nicolas Bessière a abordé la procédure en cours concernant le Pôle enfance.

Il a souligné que la communauté de communes avait obtenu l’accord pour lancer les travaux dès l’identification de la cause, même si le financement reste incertain. La procédure judiciaire est toujours en cours. Il a rappelé que la partie crèche avait été fermée en 2019 par la protection maternelle et infantile (PMI) en raison d’insalubrité. La partie centre de loisirs, occupée par le centre social, a des problèmes, notamment de chauffage en raison de l’humidité, nécessitant des avenants fréquents. Il a souligné qu’ils ne pouvaient pas changer le chauffage tant que la procédure n’était pas aboutie. La cause des problèmes a été identifiée. Elle résulte d’une malfaçon du sol, des bâches et des joints d’étanchéité. Nicolas Bessière a regretté l’absence de la mise en place de la procédure décennale qui aurait pu prévenir cette situation. Les travaux ont partiellement commencé mais ont été interrompus en raison d’intempéries.

Il a mentionné un coût de 340 000 € des travaux chiffrés par les experts judiciaires. Néanmoins, en raison de la vétusté, tous les coûts ne seront pas couverts. Par ailleurs, une bataille est en cours concernant les charges liées au déménagement, à la rénovation et à l’électricité, notamment pour le pôle loisirs. Malgré ces défis, le président espère voir le dossier clos en 2024.