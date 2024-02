Comps-la-Grand-Ville. Les randonnaïres de la Villa à pas soutenus

L’assemblée générale de l’association "Los randonnaïres de la Villa" a eu lieu dernièrement. Un point a été fait sur les manifestations passées. Le trail des Garroustes s’est déroulé en avril par un temps hivernal : neige, pluie, vent. Malgré une participation en baisse liée à ces conditions extrêmes, les coureurs étaient contents du parcours et des ravitaillements.

En juin c’était la journée "des chemins" : 20 personnes ont aidé à nettoyer les chemins puis ont partagé un repas bien mérité.

La randonnée VTT et pédestre la Grandvilloise a eu lieu en septembre. Elle a connu un grand succès avec 134 "vététistes" et 42 marcheurs. On note la présence de plus en plus de vélos électriques. Le rapport financier est positif : les comptes sont bien équilibrés. À l’issue de la réunion, le bureau actuel a été reconduit dans la composition suivante : Grégory Alibert (président), Lionel Jeantet (vice-président), Sylvie Pélissier (trésorière), Corinne Jeantet (secrétaire) et Anne Alibert (vice-secrétaire).

L’édition 2024 du trail des Garroustes aura lieu le dimanche 28 avril. Deux parcours seront proposés, 12 et 22 km.

Pour clôturer la soirée, membres et bénévoles se sont retrouvés chez Fafa pour un apéritif dînatoire offert par l’association.

Pour tout contact : losrandonairesdelavilla@gmail.com