Manifestations des agriculteurs : bloquer ou pas le marché de Rungis, la FNSEA dit non, la Coordination rurale dit oui

Alors que des agriculteurs convergent ce jeudi vers l'Assemblée nationale à Paris pour soutenir les manifestants interpellés la veille, la FNSEA et la Coordination rurale ne sont manifestement pas d'accord sur la stratégie à suivre quant au "siège" du marché de Rungis.

Des agriculteurs convergeaient jeudi vers l'Assemblée nationale à Paris pour soutenir les manifestants interpellés la veille, a déclaré sur RMC Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination rurale.

"On appelle tous les agriculteurs qui souhaitent monter sur Paris à se diriger vers l'Assemblée nationale pour que chacun et chacune des députés et tous les autres sénateurs (...) concrétisent leur soutien à l'agriculture", a-t-elle dit.

91 personnes interpellées

Mercredi 31 janvier, 91 personnes ont été interpellées après s'être introduites dans le marché Rungis, au sud de Paris, avait indiqué le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, lors d'une conférence de presse.

"(Les agriculteurs) ne vont pas partir tout de suite, ils attendent la libération de nos collègues qui sont en garde à vue", a ajouté Véronique Le Floc'h.

"Annoncer le blocage de Rungis, c'est empêcher des agriculteurs de travailler"

L'antenne régionale de la FNSEA, principal syndicat agricole français, en Ile-de-France, s'est elle prononcée contre le blocage du marché d'intérêt national (MIN) de Rungis. "Annoncer le blocage de Rungis, c'est empêcher des agriculteurs de travailler", a dit l'Association inter-départementale des producteurs de fruits et légumes du marché dans un communiqué.

"En quoi ils ont à se mêler de cette affaire de Rungis ?"

Interrogée sur la position de la FNSEA, Véronique Le Floc'h a estimé le syndicat n'avait pas de légitimité pour se prononcer sur le sujet : "en quoi ils ont à se mêler de cette affaire de Rungis ? Je ne crois pas que le MIN leur appartient donc c'est une provoque de plus".