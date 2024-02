Onet-le-Château. MJC : un premier concours de dessins plébiscité qui en appelle d’autres

Durant le mois de décembre, la MJC d’Onet le Château a organisé, à l’initiative de Ludivine, chargée d’accueil à la MJC et de Mélodie, actuellement en alternance en communication à la MJC, un premier concours de dessin en direction des enfants, sur le thème des fêtes de fin d’année.

En décembre, ce ne sont pas moins de 44 dessins qui sont parvenus à la MJC ! Des dessins réalisés principalement par les enfants des écoles publiques d’Onet-le-Château ou de participants à une des activités de la MJC. Vu le nombre important de dessins reçus et pour des raisons d’égalité, 2 catégories ont été créées une pour les 3-6 ans et une autre pour les 7-12 ans. Par la suite, il a été possible de voter en ligne via le compte Facebook de la MJC ou en présentiel via une urne déposée à l’accueil. Cette période de votes a suscité un engouement considérable. La compétition a été intense, générant de nombreux partages et commentaires. Au total, près de 1 200 votes ont été recensés en ligne et sur place, témoignant d’une véritable effervescence des participants et de leur entourage, mais aussi du grand public, saluant la pertinence de cette belle initiative. Au bout du compte, il n’y a pas eu 2 mais 3 gagnants, en effet au vu du nombre de "likes" et de votes papier, il n’a pas été possible de départager 2 des dessins des plus jeunes ! Donc ce sont dans la catégorie des 3-6, Mélanie qui gagne, juste devant Clémence et chez les grandes (7-12 ans), c’est Lily qui l’emporte.

C’est au cours d’une sympathique petite réception, que les responsables de la MJC ont remis un magnifique jeu de société (adapté à leur âge) à chacune pour les récompenser. Cet événement sera sans nul doute renouvelé lors de prochaines vacances scolaires, il se murmure d’ailleurs que le printemps pourrait être un joli thème pour les futurs artistes… En attendant, la MJC Onet tient à remercier tous les enfants pour leur participation et leur investissement.