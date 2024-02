Onet-le-Château. Qualité de vie : les nombreux services ont pesé dans le classement

Comme annoncé hier, la commune d’Onet-le-Château, 3e ville du département en nombre d’habitants, a intégré le top 100 des villes et villages français où il fait bon vivre, se classant par là même 6e en Occitanie et 2e sur le département. Ce classement justifié par de nombreuses infrastructures de qualité, l’est aussi par les nombreux services à la population.

La Ville poursuit en effet, le développement de ses services municipaux. À ce titre, nombre d’entre eux sont venus renforcer l’accompagnement des publics, notamment avec le développement de France Services qui accueille et accompagne les habitants dans leurs démarches administratives, au 1er étage de la médiathèque Paul-Géraldini. Le site castonétois a pris courant 2023, la première place à l’échelle nationale en termes de satisfaction des usagers. La reprise en régie du Patio centre social depuis 2021, participe également à l’accompagnement des familles, notamment sur le quartier prioritaire des Quatre-Saisons, par la création d’activités familiales et un vaste éventail de services. Les secteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse font également partie des axes prioritaires développés par la Ville. Outre la construction de la nouvelle crèche, le Relais petite enfance Le Coulicou bénéficiera de nouveaux locaux courant 2024, en lieu et place de l’ancienne crèche. Grâce à l’accompagnement des jeunes durant le temps périscolaire et extrascolaire, via un partenariat avec la MJC d’Onet-le-Château et la création d’un poste d’éducateur spécialisé et de référent jeunes, la Ville entend poursuivre sa démarche d’accompagnement dans la construction de projets individualisés.

L’accompagnement social, et plus spécifiquement des seniors, poursuit sa dynamique grâce aux activités du CCAS, menées par un adulte-relais spécifiquement dédié à ce public. Le CCAS a par ailleurs vu son budget tripler et bénéficiera également de nouveaux locaux au sein du Patio centre social en 2024, preuve de la volonté de renforcer le lien social sur la commune.

De plus, la Ville sera prochainement dotée de deux nouvelles infrastructures pour personnes séniors. Dans un premier temps, la construction de la Résidence Béguinage dédiée à des personnes âgées autonomes, puis la création d’un nouvel Ehpad de demain, au cœur des Quatre-Saisons.