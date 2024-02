Espalion. Des concours le mercredi dès les beaux jours

La nouvelle équipe dirigeante de l’Amicale Pétanque, autour de Robert Costes, a tenu une réunion de début de saison, au siège du Foirail.

Et les sociétaires sont venus nombreux à ce rendez-vous. Actuellement le nombre de licenciés s’élève à 54 et devrait approcher la soixantaine, soit une perte d’une quinzaine, en raison des départs qui ont eu lieu, compensés en partie par des recrues de valeur. Trois équipes seront engagées en championnat Open, une en féminines et deux en vétérans. Une nouveauté : dès le mois d’avril, des concours amicaux, sous une forme à définir, seront mis en place le mercredi après-midi, et aux beaux jours en semi-nocturne avec une partie à 19 heures, et 2 autres après manger. Un concours officiel en doublette sera organisé le Jeudi de l’Ascension, et enfin, l’International les 2, 3, 4, et 5 août. Pour les éliminatoires de district et les championnats départementaux, les inscriptions se feront sur le site Internet animé par Alexis Trouillet. Un apéritif dînatoire, suivi d’une soupe au fromage et de la galette des rois a prolongé cette réunion dans une belle ambiance.

