Rignac. Les collégiens en immersion dans les archives départementales

"C’est comme le Louvre de Rodez !" s’exclame un élève en arrivant devant le bâtiment des Archives départementales. Tout au long des deux heures de visite, les questions des élèves de 6e du collège Jeanne-d’Arc ont fusé.

Après avoir traversé la salle de lecture, les voilà accédant aux sous-sols où de magasin en magasin, ils découvrent le plus ancien document des lieux datant de l’an 856, écrit en latin, un rouleau de parchemin, une carte de 1513 de la construction de la cathédrale de Rodez, un registre notarial de Villefranche-de-Rouergue datant du XVIe siècle et dans lequel un essaim de guêpes s’était installé. Une visite permettant de découvrir le lieu, d’aborder les différentes professions liées à la conservation des archives et de participer à un atelier de recherches pour se familiariser avec le Plan napoléonien, les listes de recensement, les matrices foncières, les actes de naissance, mariage, décès…