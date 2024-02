Mur-de-Barrez. Un bon scénario en vue pour le cinéma

La salle Bertrand-Tavernier à Mur-de-Barrez, qu’une équipe de bénévoles passionnés anime avec l’association Cinémur, sous le regard attentif d’une municipalité investie, se porte bien.

L’assemblée générale annuelle qui s’est déroulée récemment à Lacroix-Barrez dans un lieu mis gracieusement à disposition par la mairie de ce village, a permis d’en prendre la mesure.

Malgré un vilain temps, plus d’une trentaine de personnes, spectateurs et spectatrices assidus, maires et conseillers municipaux du Carladez, partenaires de terrain… se sont retrouvés ce soir-là pour évoquer ensemble l’année écoulée et échanger à propos du devenir de cette structure.

Grâce à une présentation accessible et efficace des chiffres positifs de l’année 2023 par l’équipe de Cinémur et Bernard Dubédat et à un échange avec le public, l’activité de cette association dont le rayonnement déborde largement le périmètre de Mur-de-Barrez, voire celui du Carladez a pu être appréhendée. En 2023 on retiendra, outre une fréquentation en hausse de près de 27 %, une programmation toujours en lien avec l’actualité cinématographique et dont la diversité et la qualité ont été relevées par plusieurs des participant.e.s, les collaborations régulières et dorénavant pérennes avec différents acteurs du territoire (Éducation Nationale, Médiathèques, associations, comité des fêtes…), des projections en plein air largement plébiscitées, des projets qui invitent le public grâce au cinéma à porter un certain regard sur des sujets de société, telle la soirée spéciale autour des éoliennes ou la soirée estivale en collaboration avec les JA qui a mis l’accent sur la question de l’installation des jeunes exploitants et exploitantes.

Pérennisation et développement

Pour 2024 de belles perspectives ont été annoncées : une reconduite du partenariat en août 2024 avec la Fête de l’élevage, autour cette fois-ci des femmes agricultrices, des soirées spéciales qui mettront l’accent sur un courant ou un genre cinématographique, le développement des partenariats actuels…

Enfin, Pierre Ignace et Annie Cazard ont présenté le projet d’évolution de la salle Bertrand-Tavernier : faire de ce lieu un carrefour culturel au service de tous.tes les habitants du Carladez et au-delà.

Pour cela un projet de fond, fruit d’une réflexion partagée des élus des six communes et à l’écoute des utilisateurs et utilisatrices de la salle, est en cours d’élaboration.

Optimisation du confort, équipements techniques plus adaptés, travail sur l’identité et la visibilité du lieu, sont au programme de ces concertations. Un cabinet d’architecte chargé d’une première étude de faisabilité rendra prochainement ses conclusions.

Un projet enthousiasmant à suivre de près !