Baraqueville. Un nouveau véhicule au centre social et culturel du Pays segali

Un nouveau véhicule au centre social et culturel du Pays segali grâce au Crédit Agricole ! Jacques Gayraud, président du CSCPS a remercié chaleureusement les agences de la banque verte du territoire pour la confiance qu’ils accordent à l’association et pour leur généreuse participation qui a grandement contribué à l’acquisition d’un véhicule électrique qui joue un rôle essentiel dans la mission d’irriguer le Pays segali.

Ce soutien facilite l’arrivée des services et des activités au plus près des habitants permettant au plus grand nombre d’accéder aux programmes sociaux, et culturels.

Le choix d’un véhicule électrique illustre leur engagement fort envers le respect de l’environnement tout en encourageant des pratiques responsables.

Le CSCPS se dit profondément reconnaissant pour ce soutien qui ne se limite pas à une simple contribution financière, mais représente un investissement significatif dans le bien-être de toute la communauté.