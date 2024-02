Rodez : Médiathèque, échanges tendus et Carrefour contact au cœur du conseil municipal

Si ce conseil municipal du 1er février exceptionnel était principalement dédié à l’organisation de F’estivada, d’autres sujets sont venus alimenter les débats.

La médiathèque fait peau neuve

Le projet a été révélé à l’occasion du vote du budget 2024 en décembre dernier. 250 000 € sont crédités pour des travaux à la médiathèque. L’occasion pour l’adjoint aux travaux, Christophe Lauras, de présenter le projet à la suite d’interrogations du groupe Rodez en commun. "Les objectifs sont de rendre la médiathèque plus ouverte et lumineuse. Mais également faire en sorte qu’elle soit plus accessible, notamment pour les publics en difficulté", présente l’élu.

Concrètement, des cloisons intérieures seront supprimées, du mobilier plus bas sera installé et l’accueil sera repensé, il deviendra une zone unique afin d’augmenter l’espace disponible. "On repensera également la salle de lecture, en augmentant sa capacité et en aménageant des espaces de travaux de groupes", poursuit Christophe Lauras. Parmi les défis également, aller à la rencontre de nouveaux publics, en investissant peut-être le haras, l’espace de projection du musée Fenaille… Lors de ces travaux – dont le calendrier n’a pas été révélé –, l’objectif affiché est de garder la médiathèque ouverte en ne fermant seulement quelques espaces.

Entre Jean-Michel Cosson et Christophe Lauras : le ton monte

Après avoir parlé du fond… Voici la forme. Les questions posées par le groupe Rodez en commun, notamment sur les travaux de la médiathèque par Jean-Michel Cosson, ont donné de vifs échanges entre majorité et opposition. "Vous ne manquerez jamais de nous surprendre. Madame Vidal, vous avez été adjointe à la culture pendant une dizaine d’années, monsieur Cosson, de même à l’Agglo… Et vous venez aujourd’hui nous demander des comptes…", lançait Christophe Lauras, interrompu vivement par l’ancien élu de la majorité. "Je vous demande d’arrêter ce discours ! Vous n’avez pas à mettre en avant ce que nous avons fait lors de ces dernières années. Parce que moi aussi je vais porter plainte pour diffamation !", faisant référence à la procédure juridique en cours contre Bruno Gares. L’ex président de la fédération française d’escrime a déposé plainte pour diffamation à la suite de propos prononcés par Jean-Michel Cosson en conseil d’agglomération.

Après une période d’accalmie et plusieurs interventions de Christian Teyssèdre, le ton est remonté en préambule d’une question posée par Sarah Vidal, sur un ton pour le moins ironique… "J’espère monsieur Lauras, que vous êtes très satisfait de votre prestation, cette façon que vous avez de vous écouter, c’est assez insupportable. Nous n’avons pas été insultants dans notre question, alors je vous demanderai un peu de respect." Ambiance…

Carrefour contact : il y aura bien une réunion publique

Alors que le dénommé "Comité de soutien du magasin Carrefour contact", distribuait une lettre ouverte au maire, le groupe d’opposition Rodez citoyen en profitait pour interroger la majorité sur la tenue d’une réunion publique à ce sujet. Devant se tenir le 18 janvier, elle a été annulée pour assurer le bon déroulement du repas des aînés organisé dans le même lieu. Alors, Monique Bultel-Herment, première adjointe, a affirmé qu’une réunion aurait bel et bien lieu. Aucune date n’a pour l’heure été précisée.