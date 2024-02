Sainte-Croix. Un magasin de vente à la ferme de Cabrol

Si le monde agricole est à la peine, ce n’est pas faute de retrousser ses manches et de faire preuve d’imagination. En témoigne l’aventure familiale menée sur les terres de La Borie de Cabrol à Sainte-Croix.

"Nous avons choisi de travailler en famille et de préserver la tradition de l’élevage tout en jouant la carte de la modernité" assure tout sourire Estelle Cabrit, la benjamine du cercle familial. Car en plus de la vente sur les marchés de Villefranche et de Capdenac-Gare, la ferme s’est dotée depuis fin décembre d’un magasin à la ferme où les amateurs de produits à "Haute valeur environnementale " peuvent venir s’approvisionner le vendredi après-midi. "Toutes nos bêtes sont élevées jusqu’à l’âge requis : pour le veau d’Aveyron élevé sous la mère, c’est dix mois avec une complémentarité en céréales ; pour le porc fermier nourri aux céréales, c’est 8 mois, voire un an. Et nos poulets fermiers sont des poulets finis, entendez 140 jours. Quant à notre canard de Barbarie, il est gavé au maïs et à l’eau pendant 17 jours " détaille la jeune femme.

Tout est affaire de symbiose : symbiose avec la nature (l’eau de pluie est recyclée et la ferme bénéficie d’une autonomie énergétique), symbiose familiale car tout le monde met la main à la pâte, de Pierre et Marie-Pierre (les parents) aux enfants Clémence, Anthony, Estelle et au mari de l’aînée Antonin. Et d’organisation aussi : la ferme ne dispose-t-elle pas déjà de son propre atelier de découpe depuis janvier 2023 pour préparer et conditionner la viande après passage à l’abattoir ?

Contact : 06 26 44 22 02