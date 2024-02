Aveyron : "une catastrophe pour la biodiversité", ces travaux le long de la RD 588 pointés du doigt

Les travaux pour aménager l'entrée de ville de Sainte-Croix, ainsi qu'une partie du tronçon de la RD 588 jusqu'à Villeneuve, ont pour objectif "d'améliorer la sécurité routière", certains riverains regrettent l'abattage d'arbres et de bosquets.

C'est un chantier commun pour l'Aveyron, mais qui ne manque pas de susciter des interrogations localement. Dernièrement, les services du Département ont entamé la première partie des travaux pour l'aménagement de la route départementale 588. Plus précisément, pour améliorer l'entrée d'agglomération du village de Sainte-Croix, au niveau du quartier de l'Oustal, ainsi qu'une partie du tronçon en direction de Villeneuve.

"Améliorer la sécurité routière"

"C'est une demande renouvelée par la précédente et l'actuelle municipalité" appuie André At, vice-président du Département et président de la commission des routes. "C'est un enjeu important pour améliorer la sécurité routière des usagers, la circulation étant difficile sur ce tronçon, avec un mélange de plusieurs véhicules légers, poids lourd et engins agricoles, sur une route étroite".

Ainsi, sur plusieurs centaines de mètres de routes, des arbres et bosquets ont été abattus sur le bas-côté, afin d'élargir la RD 588 entre Sainte-Croix et Villeneuve. Des accotements de 1,30 à 1,50 mètre doivent être aménagés.

"Un peu comme des bourrins"

"C'est une catastrophe pour la biodiversité" se désole Béatrice Guitard, élue d'opposition à la mairie de Villeneuve. "Avant, on avait tout un écosystème avec une petite forêt et des murets pour accueillir des insectes. Dans le contexte actuel, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir tout coupé avec ces travaux, sur une route qui n'est pas dangereuse". "C'est vrai que c'est dommage, on a l'impression qu'ils ont tout arraché un peu comme des bourrins", commente Véronique, une automobiliste et usagère régulière de la route.

"Ces travaux sont réalisés en prenant en compte l'environnement", répond André At. "On va planter des arbres et des haies à bonne distance derrière. Ce sont des compensations obligatoires lors de ce type de chantier. Peu à peu, la biodiversité et la nature vont reprendre le dessus."

"Que l'on ne nous accuse pas d'être des destructeurs de la nature"

"En Aveyron, on peut être fier d'avoir des routes de qualité, et cela à un coût", ajoute l'élu au Département. "Notre volonté et de continuer d'améliorer la sécurité des usagers tout en réduisant l'impact écologique lors des travaux. Que l'on ne nous accuse pas d'être des destructeurs de la nature"