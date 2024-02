Espalion. Des animations pour tous pendant les vacances

Le centre social propose de nombreuses activités, notamment les ateliers de portage physiologique et la LudO’Nomade pendant les prochaines vacances scolaires.

Vous aimez les jeux de société ? Venez jouer avec la LudO’Nomade. C’est un espace de jeux pour les enfants de 0 à 107 ans, qui se déplace dans les villages le premier mercredi des vacances scolaires. On y rigole et on joue ensemble que l’on vienne seul, entre amis ou en famille.

Marion et Ingrid vous concocteront une sélection de jeux pour vous accueillir, mais si vous avez envie de tester certains jeux ou si vous voulez trouver vos jeux favoris, n’hésitez pas à donner vos idées. Vous trouverez certainement votre bonheur parmi plus de 300 jeux. Jeux coopératifs, de stratégie, de mémoire, etc. Il y en a pour tous les goûts. L’accès à la LudO’est libre et gratuit.

Prochaines dates : à la médiathèque de Saint-Côme-d’Olt, mercredi 14 février, de 10 heures à midi ; à la salle des fêtes du Causse de Coubisou, mercredi 14 février de 15 heures à 17 heures ; au Centre Social les samedis 10 février et 16 mars, de 9 h 30 à 12 h 30. Et si vous souhaitez emprunter des jeux, vous pouvez adhérer à la LudO’Take pour 22 € par an. Vous pouvez réserver un ou deux jeux sur le catalogue en ligne (cs-espalionestaing.ludomax.fr/) et passer récupérer les jeux sur les créneaux horaires proposés. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter directement le centre social au 05 65 48 2.66 ou par mail csiee.famille@orange.fr. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook ou Instagram pour suivre les actualités au jour le jour.

Atelier "Portage physiologique"

Les prochains ateliers de portage physiologique, animés par Marjorie Leite, auront lieu les lundis 26 février et 11 mars, de 9 heures à 11 heures : apprendre à porter son bébé pour respecter sa position physiologique et celle du porteur, poser des questions sur le matériel adapté selon l’âge de l’enfant… On répond à toutes vos questions. 3 € pour les adhérents ; 5 € pour les non-adhérents ; adhésion 10 € par an. Inscriptions au plateau de la gare, par téléphone au 05 65 48 92 66 ou parents@cs-espalionestaing.fr