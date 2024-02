Coubisou. Germaine Yvon s’en est allée

En ce mois de janvier, c’est avec une grande émotion que les habitants de Coubisou apprenaient le décès, à l’âge de 84 ans, de Germaine Yvon, née Klein.

Née le 25 avril 1940 à Espalion, Germaine fait ses études à Marseille et passe toutes ses grandes vacances à Coubisou, chez ses grands-parents. Après son mariage avec Jean-Claude Yvon, elle travaille tout d’abord dans la région parisienne mais, très vite, le jeune couple s’installe définitivement à Marseille. Germaine fera toute sa carrière dans l’Éducation nationale, comme institutrice dans l’enseignement primaire. Elle aura le bonheur d’accueillir deux enfants, Joël et Michel, puis la famille s’agrandira encore avec la venue de ses petites-filles puis de ses arrière-petits-enfants.

À l’heure de la retraite, Germaine et Jean-Claude s’installent pour de bon dans ce qui n’était jusque-là que leur résidence secondaire, au centre du village de Coubisou. Très actifs, ils s’impliqueront tous les deux dans les nombreuses associations de Coubisou et seront d’infatigables bénévoles. Germaine avait occupé les postes de trésorière au sein du club des aînés, des anciens combattants et œuvrait au fleurissement du village qu’elle réalisait avec goût et passion mais aussi au sein de l’équipe d’animation du relais de la paroisse Saint-Bernard d’Olt. "Ta foi profonde t’a guidée dans l’engagement au service de l’Église. Merci pour ta disponibilité, ta porte était toujours ouverte et tu n’as jamais refusé de consacrer de ton temps aux diverses préparations et associations", dira l’équipe paroissiale.

Nous garderons le souvenir d’une personne agréable, souriante, généreuse, attentionnée et toujours prête à rendre service ; une personne à qui on aimait rendre visite dans sa maison où l’on se sentait si bien.

Germaine savait tout faire… Les gâteaux, la cuisine, le jardin, le tricot, la couture et était très attachée à sa famille qu’elle avait plaisir à réunir autour de grandes tablées.

Une belle et grande personne qui manquera à Coubisou, ce village qu’elle aimait tant.

Ses obsèques ont été célébrées il y a peu en l’église d’Espalion, suivies de l’inhumation au cimetière de Coubisou.

À ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa sœur et son beau-frère et toute la parenté, nous présentons nos plus sincères condoléances.