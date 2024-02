Rignac. Le Point info seniors vient d’ouvrir

Le Point info seniors du Pays rignacois, un nouveau service à destination des personnes âgées, a ouvert ses portes. Ce dispositif est soutenu par le Département de l’Aveyron.

Élodie Fraysse sera là pour informer, conseiller et orienter les personnes de plus de 60 ans ainsi que leurs aidants.

Elle animera également des actions en faveur de ce public sur le territoire.

Son bureau est situé à la communauté de communes du Pays rignacois au 1, place du Portail-Haut. Une permanence téléphonique est en place du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

Élodie recevra uniquement sur rendez-vous au 05 65 80 26 05 les semaines impaires le lundi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ; les semaines paires, le jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. Elle répondra sur divers points tels que : les aides pour vivre à domicile (service d’aide à domicile, prestations APA, aménagement du logement, transports, sortie d’hospitalisation…) ; les structures d’accueil (accueil de jour, temporaire, résidences, autonomies, accueil familial, projet d’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Ehpad) ; les aides existantes pour les personnes âgées en situation de handicap ; les démarches administratives, l’accès aux droits et les financements possibles.