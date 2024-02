Luc-la-Primaube. Les enfants ont vécu un moment magique avec la Cie Hors Logerie

Mercredi dernier, les enfants âgés de 6 à 9 ans et plus ont assisté, salle Vol de Nuit à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube, à un spectacle "Tandem" proposé par la Cie Hors Logerie qui les a invités à un voyage où la musique rejoint l’illustration pour une belle découverte de l’autre et de la différence.

Avec Pauline, médiatrice culturelle conteuse et plasticienne et Nicolas, artiste circassien, musicien, comédien, les instruments se découvrent au détour d’images lumineuses et colorées.

Tour à tour, les enfants ont été invités à ouvrir et à cligner des yeux, à tendre l’oreille, à froncer les sourcils et aussi à rire ; en fait, à découvrir, en suivant les deux artistes, un imaginaire qui se tisse devant eux et cela fut vraiment un joli moment magique…

Programme du mercredi 7 février : matinée conte "l’hiver et le froid" le matin et sport "Le relais des moufles" l’après-midi pour les 3/5 ans.

Atelier cuisine avec Mélanie et épreuves combinées avec Axel le matin et coopération "conquête glaciale" l’après-midi pour les 6/8 ans.

Atelier cuisine "prépare ton goûter" le matin et atelier art "projet théâtre" l’après-midi pour les 9 ans et plus.

Les plus de 12 ans sont invités à venir passer les mercredis après-midi à l’espace jeunes où ils trouveront une salle avec baby-foot, billard, table de ping-pong, des jeux de société, une imprimante 3D…

Pour les 14/17 ans, fondue savoyarde le vendredi soir 2 février et patinoire à Blagnac le samedi après-midi 3 février.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.