Prix multiplié par 3 ou 4 en 20 ans, coût, entretien, assurances : comment un tracteur peut affaiblir les finances de l'agriculteur

Fabien Liquière, 39 ans, est installé depuis six ans, hors cadre familial, en tant qu’éleveur de brebis laitières à Belmont-sur-Rance. Il est associé avec sa femme. Le couple a deux enfants. Il aimerait que son métier soit un peu plus valorisé.

Un "cours" sur le coût réel d'un tracteur par Fabien Liquière, 39 ans, éleveur de brebis laitières à Belmont. Repro Centre Presse - J.-M. C. - Midi Libre

Aussi cher qu'une petite maison

Face aux réflexions entendues sur le coût des tracteurs, il a tenu à fournir des chiffres et des explications. Un "inventaire" financier du tracteur d'une précision imparable.

"Un tracteur comme le mien, de 155 chevaux, il y a quatre ans, je l’ai payé 120 000 €. Je fais 800 heures de tracteur par an avec un tracteur. J’ai en deux. Je fais donc 1 600 heures par an."

Une boîte de vitesses, c’est 35 000 € et un moteur 30 000 €. À cela, il faut ajouter environ 7 000 € de vidanges et de filtres, mais aussi les assurances, environ 8 000 €.

"Sans compter l'inflation"

"La consommation de gas-oil, si l’on consomme 15 litres à l’heure, ce qui est peu, sur 800 heures par an, cela fait 12 000 € par an et sur dix ans cela fait 120 000 €," précise Fabien Liquière. "Le coût d’un tracteur sur dix ans, c’est à peu près 287 000 €. Là-dedans, je ne compte pas l’inflation. Un tracteur comme le mien, en quatre ans il a pris + 30 % sur le prix d’achat. Et tout ce qui est entretien, pneus et tout le reste c’est pareil. Cela a pris à peu près 30 %."

Le prix du tracteur multiplié par 3 ou 4, et celui du lait ?

"Et dans les années 2000, un tracteur çà coûtait entre 30 000 € et 40 000 €. Et aujourd’hui, les prix du lait et tout cela, cela n’a pas évolué comme le prix des matériels. C’est pour que les gens se rendent compte. Oui, on a des tracteurs qui coûtent cher, mais ce sont des outils de travail. Quand ils commencent à avoir des heures, les réparations nous coûtent extrêmement cher. C’est pour cela qu’on les renouvelle, comme le font aujourd’hui les routiers avec les camions. On ne voit plus des camions des années 1990 parce que cela coûte trop cher d’entretien."