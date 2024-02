Espalion. "Cassoulet théâtre" avec les amis de Cohulet

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Cohulet organise la deuxième édition "Cassoulet théâtre" qui aura lieu dimanche 18 février à la salle des fêtes de Sébrazac. Rendez à 12 h 30 pour l’apéritif, suivi du repas avec le véritable cassoulet de Castelnaudary précédé d’une salade au fromage des deux Causses et aux pommes et suivi du fameux fromage Laguiole et de la Rodézienne de l’Épi du Rouergue. A 15 h 30 place au théâtre avec la représentation "Des secrets bien gardés" de la compagnie "La Cazelle aux rires" de Druelle-Balsac. Tarif : repas + théâtre 28 €. Théâtre 10 €. Nombre de places limité, réservation par téléphone au 06 44 74 88 56 ou par e-mail à asso.cohulet@gmail.com