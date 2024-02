Il n'y a pas que le rock occitan dans la vie : à Rodez, une autre facette de Luc Aussibal s’expose

Jusqu’au 24 février, à la galerie Réplique, rue de l’Embergue, pour la première exposition de l’année, Luc Aussibal présente son travail issu de plusieurs années de création où s’entremêlent les formes graphiques, la tôle découpée et les portraits à la gouache.

Les envies de créations de Luc Aussibal oscillent entre les arts graphiques et la musique. En ce moment, pour la première exposition de l’année, et jusqu’au 24 février à la galerie Réplique, rue de l’Embergue, l’artiste occupe les murs avec ses travaux où s’entremêlent les formes graphiques, qui laissent parfois entrevoir un visage, un paysage, les morceaux de tôles découpés qui, selon l’imagination de chacun, peuvent évoquer des armes primitives ou autre. "J’ai toujours travaillé la musique et le dessin en parallèle, en faisant des allers-retours, parfois en menant les deux de front, raconte Luc Aussibal. J’expose, ici à la galerie Réplique et pour la première fois, un travail plutôt récent, réalisé ces dernières années. "

L’artiste révèle ainsi qu’il aime travailler "avec des matériaux simples, des crayons de couleurs, rien de très sophistiqués".

Dans la deuxième salle de la galerie, plusieurs portraits, des croquis, réalisés à la gouache, ornent les murs.

Concert

"Il s’agit d’une proposition différente, des portraits que j’ai pu réaliser selon mes inspirations, des images sur lesquelles j’ai travaillé", précise-t-il.

Mais, pour ne pas totalement couper avec la musique, Luc Aussibal organisera, pour la dernière journée de l’exposition un concert. "Ce sera aussi l’occasion de remercier l’équipe de la galerie Réplique qui fait un travail formidable pour faire vivre la culture à Rodez et proposer un lieu comme celui-ci".

L’exposition de Luc Aussibal à la galerie Réplique, 42, rue de l’Embergue, est visible jusqu’au 24 février. La galerie est ouverte le vendredi de 15 heures à 18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30.