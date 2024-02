Rieupeyroux. Les pompiers recrutent encore et toujours

Voilà maintenant cinq ans que Cédric Méleiro a pris le commandement du centre de secours de Rieupeyroux. Ce dernier, dans son discours, a dressé le bilan opérationnel de l’année passée et souligne les difficultés communes à tous les centres de secours, notamment la disponibilité et le recrutement.

À ce jour, l’effectif du centre de Rieupeyroux se compose de 26 sapeurs-pompiers volontaires actifs, trois infirmières sapeur-pompiers, un médecin sapeur-pompier (Clémence Higounenc) ; soit au total 30 membres, sans oublier les sept membres de l’équipe de soutien.

En 2023, 255 interventions ont été réalisées : 191 interventions secours à personnes, 25 interventions incendie, 24 accidents voie publique et 15 interventions diverses.

"La baisse d’interventions est en partie expliquée par la convention tripartite ARS-Samu-Sdis dont l’objectif est de limiter les carences ambulances, plus précisément les interventions non urgentes. Certaines interventions sont donc maintenant assurées par des ambulanciers et pas par les sapeurs-pompiers. On peut aussi expliquer cette baisse par le manque de disponibilité en journée puisque, pour des raisons souvent bonnes, nous n’avons pas assuré 18 interventions sur notre secteur. Dans le même temps, nous sommes intervenus 24 fois sur les secteurs voisins. Le manque de disponibilité est donc une difficulté dans le système global de sécurité. La disponibilité reste la pièce maîtresse de notre système de secours d’urgence puisque 78 % des sapeurs pompiers au niveau national et 92 % en Aveyron sont des sapeurs pompiers volontaires."

Remise de grades et médailles

Wilona Alauzet et Gabin Bastide (avancement au grade de 1re classe), Marjolaine Rigal, Patrick Varliette et Alexandre Vidal-Montes (avancement au grade de caporal), Stéphane Tallet (avancement au grade caporal-chef), Sylvain Avranche (avancement au grade de sergent-chef), Jean-Pierre Loupias (avancement au grade d’adjudant), Noëlie Calviac (passage au statut infirmière SP), Julien Fabre et Jean-Pierre Loupias (médaille 20 ans de service), Lili Amans (médaille d’honneur obtenue lors de la Journée nationale des sapeurs-pompiers).