Bertholène. Une championne à l’école !

Ksénia Chasteau est n° 1 mondiale junior en tennis fauteuil.

Âgée de 17 ans, elle enchaîne actuellement le plus possible de tournois pour remonter dans le classement "Femmes" (33e) et accéder, peut-être, à une qualification pour les Jeux olympiques. Elle a remporté, il y a quelques jours, le tournoi des Petits As à Tarbes.

Elle s’est livrée, avec beaucoup de patience et de simplicité, à un petit jeu de questions-réponses auprès de toutes les classes de l’école de Bertholène à grand renfort d’explications et de démonstrations. Elle nous a présenté ses derniers trophées avec un large sourire, sous les applaudissements enthousiastes des enfants comme des maîtresses, tous admiratifs.

Un goûter offert par la mairie a été distribué aux petits comme aux grands !

La question du handicap a été abordée de façon très positive grâce à cette formidable championne à qui nous souhaitons le meilleur.

"Que les trophées éclairent ta route Ksénia ! Toute l’école de Bertholène est derrière toi…"