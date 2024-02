Baraqueville. Des travaux d’agrandissement sont programmés au centre de secours

À chaque année, sa manière de célébrer la sainte patronne du feu pour le centre de secours de Baraqueville. En 2024, tout commençait par une déambulation des hommes et des femmes en uniforme dans les rues de Baraqueville en direction de la stèle de la Paix, place René-Cassin. Le cérémonial en bon et due forme pouvait alors débuter.

S’en suivait la partie protocolaire dans la salle Jacques Boubal située juste à côté. En ce lieu, tour à tour, le chef de Centre, le capitaine Michel Maurel, le représentant de l’Union départementale des sapeurs-pompiers Lionel Coursières, le lieutenant-colonel du Sdis Stéphane Coulon, la présidente de la communauté de communes Karine Clément et pour finir le maire et conseiller départemental de la commune de Baraqueville et du canton Céor Ségala ont procédé à leur discours d’usage. Ce moment fut aussi celui de la remise de grades à Stéphane Fabregat, Géraldine Rey, Charles Veyrac, Frédéric Prouteau et Benoit Albouy. Les 30 ans de service de Laurent Rey et du chef de centre en personne, Michel Maurel, méritaient aussi d’être mis en avant aussi, tout comme la présentation des quatre nouvelles recrues que sont Christophe Bounhol, Florian Fiet, Jason Moreau et Mathilde Delbouis auxquelles il faut ajouter la double affectation de Stéphane Talet (avec Rieupeyroux).

Dans les propos du capitaine Maurel, on retiendra également l’annonce de travaux d’agrandissement du centre, la formation de deux jeunes sapeurs-pompiers et la promesse d’animations exceptionnelles le 13 juillet prochain à l’occasion des 30 ans du centre de secours baraquevillois. La discussion s’est prolongée plus librement autour d’un verre avant que le cortège ne se dirige vers le restaurant Costes pour déguster le traditionnel succulent repas de la Sainte-Barbe offert par l’amicale.