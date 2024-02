Espalion. La Bourreïo-d’Olt toujours dans le bon tempo

L’association saint-cômoise s’est réunie, en assemblée générale, au gîte de Combes dimanche dernier en présence du maire Bernard Scheuer et de la majorité de ses adhérents.

Après le traditionnel mot d’accueil et les remerciements à tous ceux qui se sont impliqués pour l’association, les coprésidents Marie-Paule Bès et Baptiste Veyre ont retracé le bilan d’une très belle saison avec des projets allant du droit à l’image au groupe WhatsApp en passant par la gestion des costumes et du matériel. La vingtaine d’animations proposées ont été toutes une réussite. Cette bonne dynamique se retrouve au travers des réseaux sociaux et assure une réelle visibilité et une belle image de l’association. Une mention a été notée pour le déplacement à Annecy qui reste un excellent séjour très enrichissant pour le groupe.Le bilan financier présenté par la trésorière Nicole Borie est largement positif grâce au quine, au thé dansant et aux cachets des prestations. Ce qui est le fruit de l’implication de tous les adhérents.

Un programme pour 2024 déjà bien rempli

Si à cause d’un problème de logement obligeant à réduire la délégation à 15 personnes ne permettant pas une démonstration correcte va contraindre la Bourreïo à renoncer à son déplacement à Confolens, les Européades en Sardaigne du 24 au 28 juillet sont le grand projet de la saison. Sans oublier la foire de Paris le premier week-end de mai et la rencontre folklorique interrégionale prévue le 9 mai à Saint-Côme.

Une dizaine de prestations dans la saison sur la région sont déjà inscrites au calendrier.

Tout va bien pour la commission "musiciens", dirigée par Patrick Cayla qui vient d’intégrer deux nouveaux instrumentalistes. Trop pris par leurs obligations professionnelles, Céline et Christian ne pourront plus assurer l’animation de la commission "danses", ils comptent sur Kévin et Baptiste pour prendre le relais. Une commission qui se félicite de l’arrivée de nouveaux danseurs adultes et enfants. Pour la commission "animations", Kévin Cottrel a rappelé la soirée au Bowling qui devrait être renouvelée.

Des commissions bien structurées

Une journée au parc de Gages est envisagée pour les plus jeunes. Pour la commission "enfants" Alexandra Borie sollicite l’aide de nouveaux parents. Les enfants sont tous costumés à ce jour et toujours très motivés. Une nouvelle commission "communication" va voir le jour avec Sandrine Cayla (Facebook), Éloïse Cayla et Anaïs Bessière (internet), Laure Bonal (YouTube, Instagram et Tik-Tok) et Brigitte Marcilhac (presse).

L’assemblée générale a aussi remercié Laure Bonal pour sa vidéo de grande qualité qui permet de promouvoir le groupe à l’extérieur.

En conclusion et avant de prendre la direction du restaurant pour le repas en commun, le maire Bernard Scheuer n’a pas manqué de remercier cette association toujours au service des animations de la commune.

Le bureau reconduit

Coprésidents : Baptiste Veyre et Marie-Paule Bès ; trésorière, Nicole Borie ; adjoint, Didier Bousquet ; secrétaire, Françoise Fournier ; secrétaire adjoint, Pierre Conte. Membre actif, Jean-Paul Fabre.