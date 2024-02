Le Safer Internet Day, ou comment sensibiliser les plus jeunes sur les bonnes pratiques en ligne

(ETX Daily Up) - La 21e édition du Safer Internet Day débute ce mardi 6 février, et se prolongera tout au long des mois de février et mars. L’objectif est d'encourager les comportements responsables en ligne, surtout chez les jeunes.

Chaque année, depuis maintenant vingt ans, le Safer Internet Day sensibilise sur les usages liés à Internet et permet de faire de la prévention, notamment auprès des plus jeunes. En France, cette initiative est pilotée par Internet Sans Crainte, le programme national de sensibilisation chargé d'accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique.

Au fil des semaines, conférences et ateliers doivent permettre aux familles, aux enseignants et aux jeunes d'adopter des pratiques en ligne responsables et sécurisées. Le calendrier de ces animations est disponible sur le site de l'événement.

En ligne, plus de 100 ressources gratuites sont à disposition pour accompagner les jeunes (de 6 à 18 ans), leurs parents et leurs enseignants dans leur usage des écrans. Il s'agit de kits à télécharger, du primaire au lycée, pour permettre aux enseignants et aux acteurs périscolaires d'organiser des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes autour de thèmes comme les réseaux sociaux, le cyber-harcèlement, l'information en ligne, le temps d'écran ou encore les jeux vidéo. D'autres ressources sont également disponibles pour la famille, afin de favoriser les échanges entre parents et enfants, sur leurs pratiques numériques.

Comme chaque année, de nombreux acteurs majeurs comme Orange, Meta ou Apple se joignent à Internet Sans Crainte, dans la mise en place d'ateliers dédiés.